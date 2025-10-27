Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev s’est montré satis­fait de son niveau et de jeu et a fait passer un message à ses détracteurs.

« Je pense que certains ont oublié que, quand je suis en bonne santé et en forme, je sais encore jouer au tennis. Ce fut un grand match, très équi­libré et de haut niveau des deux côtés. J’ai jeté un œil aux statis­tiques : c’était peut‐être l’un des meilleurs de l’année. Au final, j’ai peut‐être eu un peu de malchance ; cela aurait pu basculer dans les deux sens. C’est Sinner qui a gagné, avec un service impres­sion­nant, mais si l’on regarde les derniers mois et la façon dont j’ai joué cette semaine, c’est quand même un pas en avant ».