AccueilATPATP - VienneZverev, après sa défaite en finale contre Sinner : "Je pense que...
ATP - Vienne

Zverev, après sa défaite en finale contre Sinner : « Je pense que certains ont oublié que, quand je suis en bonne santé et en forme, je sais encore jouer au tennis »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

104

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev s’est montré satis­fait de son niveau et de jeu et a fait passer un message à ses détracteurs. 

« Je pense que certains ont oublié que, quand je suis en bonne santé et en forme, je sais encore jouer au tennis. Ce fut un grand match, très équi­libré et de haut niveau des deux côtés. J’ai jeté un œil aux statis­tiques : c’était peut‐être l’un des meilleurs de l’année. Au final, j’ai peut‐être eu un peu de malchance ; cela aurait pu basculer dans les deux sens. C’est Sinner qui a gagné, avec un service impres­sion­nant, mais si l’on regarde les derniers mois et la façon dont j’ai joué cette semaine, c’est quand même un pas en avant ».

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 08:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.