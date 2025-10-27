Dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev s’est montré satisfait de son niveau et de jeu et a fait passer un message à ses détracteurs.
« Je pense que certains ont oublié que, quand je suis en bonne santé et en forme, je sais encore jouer au tennis. Ce fut un grand match, très équilibré et de haut niveau des deux côtés. J’ai jeté un œil aux statistiques : c’était peut‐être l’un des meilleurs de l’année. Au final, j’ai peut‐être eu un peu de malchance ; cela aurait pu basculer dans les deux sens. C’est Sinner qui a gagné, avec un service impressionnant, mais si l’on regarde les derniers mois et la façon dont j’ai joué cette semaine, c’est quand même un pas en avant ».
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 08:17