À seulement 19 ans, Joao Fonseca a dominé Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4) et ainsi remporté un deuxième titre après Buenos Aires en février dernier.
Lors de la cérémonie de remise des prix, il a révélé le pari fait avec son clan avant cette fin de saison.
« Merci beaucoup à vous tous. Nous avions promis que si je remportais l’un de ces tournois, je me raserais la tête. Bientôt, je n’aurai plus de cheveux », a déclaré en riant le phénomène brésilien.
João Fonseca to his team after winning Basel— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025
“Thanks a lot to you guys. We made the promise that if we win one of these tournaments, we’re gonna shave my head. Soon I’m not gonna have hair” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Oo3k4d5io1
Rasé ou pas, il s’installera ce lundi au 28e rang mondial !
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 18:38