AccueilATPATP - BâleJoao Fonseca, titré pour la deuxième fois : "J'avais promis que si...
ATP - Bâle

Joao Fonseca, titré pour la deuxième fois : « J’avais promis que si je rempor­tais l’un de ces tour­nois, je me rase­rais les cheveux »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

295

À seule­ment 19 ans, Joao Fonseca a dominé Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4) et ainsi remporté un deuxième titre après Buenos Aires en février dernier. 

Lors de la céré­monie de remise des prix, il a révélé le pari fait avec son clan avant cette fin de saison. 

« Merci beau­coup à vous tous. Nous avions promis que si je rempor­tais l’un de ces tour­nois, je me rase­rais la tête. Bientôt, je n’aurai plus de cheveux », a déclaré en riant le phéno­mène brésilien.

Rasé ou pas, il s’ins­tal­lera ce lundi au 28e rang mondial !

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 18:38

Article précédent
Jannik Sinner à Zverev après l’avoir battu en finale : « Sascha, je sais que cette année a été diffi­cile pour toi… »
Article suivant
Davidovich Fokina à Joao Fonseca, qui l’a battu en finale : « Tu seras le prochain Djokovic, à battre Alcaraz et Sinner »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.