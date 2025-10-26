À seule­ment 19 ans, Joao Fonseca a dominé Alejandro Davidovich Fokina en finale de l’ATP 500 de Bâle (6−3, 6–4) et ainsi remporté un deuxième titre après Buenos Aires en février dernier.

Lors de la céré­monie de remise des prix, il a révélé le pari fait avec son clan avant cette fin de saison.

« Merci beau­coup à vous tous. Nous avions promis que si je rempor­tais l’un de ces tour­nois, je me rase­rais la tête. Bientôt, je n’aurai plus de cheveux », a déclaré en riant le phéno­mène brésilien.

João Fonseca to his team after winning Basel



“Thanks a lot to you guys. We made the promise that if we win one of these tour­na­ments, we’re gonna shave my head. Soon I’m not gonna have hair” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/Oo3k4d5io1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025

Rasé ou pas, il s’ins­tal­lera ce lundi au 28e rang mondial !