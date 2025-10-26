AccueilATPATP - VienneJannik Sinner à Zverev après l'avoir battu en finale : "Sascha, je...
ATP - Vienne

Jannik Sinner à Zverev après l’avoir battu en finale : « Sascha, je sais que cette année a été diffi­cile pour toi… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1063

Tombeur d’Alexander Zverev pour la troi­sième fois de suite, à l’oc­ca­sion de la finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a tenu à saluer son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix. 

« Sascha, tout d’abord, je sais que cette année a été diffi­cile pour toi. Mais tu as brillam­ment réussi cette semaine. Félicitations à toi et à ton équipe pour tout ce que vous avez accompli cette semaine. Tout est toujours si bien fait avec toi et ton équipe. »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 18:06

Article précédent
Zverev tranche entre Alcaraz et Sinner après sa défaite en finale contre l’Italien : « Pour moi, tu es actuel­le­ment le meilleur joueur du monde »
Article suivant
Joao Fonseca, titré pour la deuxième fois : « J’avais promis que si je rempor­tais l’un de ces tour­nois, je me rase­rais les cheveux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.