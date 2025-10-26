Tombeur d’Alexander Zverev pour la troi­sième fois de suite, à l’oc­ca­sion de la finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a tenu à saluer son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix.

Jannik Sinner to Zverev after beating him in the Vienna final :



“Sascha, first of all, I know this year’s been diffi­cult for you. But you’ve done brilliantly well this week, given where you were earlier in the year. Congratulations to you and your team for all you’ve achieved… pic.twitter.com/0iw2T1wxGq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025

« Sascha, tout d’abord, je sais que cette année a été diffi­cile pour toi. Mais tu as brillam­ment réussi cette semaine. Félicitations à toi et à ton équipe pour tout ce que vous avez accompli cette semaine. Tout est toujours si bien fait avec toi et ton équipe. »