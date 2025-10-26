Tombeur d’Alexander Zverev pour la troisième fois de suite, à l’occasion de la finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner a tenu à saluer son adversaire lors de la cérémonie de remise des prix.
« Sascha, tout d’abord, je sais que cette année a été difficile pour toi. Mais tu as brillamment réussi cette semaine. Félicitations à toi et à ton équipe pour tout ce que vous avez accompli cette semaine. Tout est toujours si bien fait avec toi et ton équipe. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 18:06