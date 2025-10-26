AccueilATPATP - VienneSinner inflige un nouveau coup dur à Zverev
ATP - Vienne

Sinner inflige un nouveau coup dur à Zverev

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

146

Jannik Sinner et Alexander Zverev se retrou­vaient ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Vienne, une première depuis leur affron­te­ment en finale de l’Open d’Australie, remporté en janvier par l’Italien.

Depuis, l’Allemand n’a cessé d’afficher sa volonté de bous­culer la hiérar­chie dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et si ce dimanche, il a décidé d’être plus agressif, tout en restant solide du fond du court, il n’est pas parvenu, une fois encore, à faire plier son rival.

Malgré des douleurs physiques en fin de rencontre, Sinner a tenu bon pour s’imposer au terme d’un combat de 2h30 : 3–6, 6–3, 7–5. À 24 ans, il décroche ainsi le 22e titre de sa carrière. 

Zverev, lui, repart frustré mais avec quelques motifs d’encouragement avant la fin de saison.

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 16:45

Article précédent
Tsonga en remet une couche : « À l’époque, pour gagner un Masters 1000, tu te collais Wawrinka au premier tour, Del Potro au deuxième, Murray au troi­sième, jusqu’à Federer, Djokovic et Nadal. Mais si ça se trouve, aujourd’hui, ils sont tous plus forts que nous à l’époque »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.