Jannik Sinner et Alexander Zverev se retrouvaient ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Vienne, une première depuis leur affrontement en finale de l’Open d’Australie, remporté en janvier par l’Italien.
Depuis, l’Allemand n’a cessé d’afficher sa volonté de bousculer la hiérarchie dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et si ce dimanche, il a décidé d’être plus agressif, tout en restant solide du fond du court, il n’est pas parvenu, une fois encore, à faire plier son rival.
Malgré des douleurs physiques en fin de rencontre, Sinner a tenu bon pour s’imposer au terme d’un combat de 2h30 : 3–6, 6–3, 7–5. À 24 ans, il décroche ainsi le 22e titre de sa carrière.
Stand and Deliver ⚜️— Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025
Jannik Sinner defeats Zverev 3–6 6–3 7–5 in Vienna to notch his 22nd career title !#ErsteBankOpen pic.twitter.com/oEpXvKMsrt
Zverev, lui, repart frustré mais avec quelques motifs d’encouragement avant la fin de saison.
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 16:45