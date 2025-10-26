Jannik Sinner et Alexander Zverev se retrou­vaient ce dimanche en finale de l’ATP 500 de Vienne, une première depuis leur affron­te­ment en finale de l’Open d’Australie, remporté en janvier par l’Italien.

Depuis, l’Allemand n’a cessé d’afficher sa volonté de bous­culer la hiérar­chie dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et si ce dimanche, il a décidé d’être plus agressif, tout en restant solide du fond du court, il n’est pas parvenu, une fois encore, à faire plier son rival.

Malgré des douleurs physiques en fin de rencontre, Sinner a tenu bon pour s’imposer au terme d’un combat de 2h30 : 3–6, 6–3, 7–5. À 24 ans, il décroche ainsi le 22e titre de sa carrière.

Zverev, lui, repart frustré mais avec quelques motifs d’encouragement avant la fin de saison.