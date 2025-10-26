AccueilATPATP - Rolex Paris MastersTsonga en remet une couche : "À l'époque, pour gagner un Masters...
ATP - Rolex Paris Masters

Tsonga en remet une couche : « À l’époque, pour gagner un Masters 1000, tu te collais Wawrinka au premier tour, Del Potro au deuxième, Murray au troi­sième, jusqu’à Federer, Djokovic et Nadal. Mais si ça se trouve, aujourd’hui, ils sont tous plus forts que nous à l’époque »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

197

« Si Alcaraz est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale »a récem­ment déclaré Jo‐Wilfried Tsonga lors d’une inter­view donnée à Univers Tennis.

Des propos qui ont fait réagir et que l’ancien numéro 5 mondial a assu­mées quelques jours plus tard, lors de son passage dans l’émission Stephen Brunch sur RMC, à la veille du Masters 1000 de Paris.

« À l’époque, tout le monde jouait tous les Masters. Aujourd’hui, il y a plus de forfaits car les joueurs gagnent mieux leur vie grâce notam­ment aux exhi­bi­tions. Et à l’époque, pour gagner un Masters 1000, tu te collais Wawrinka au premier tour, Del Potro au deuxième tour, Murray au troi­sième tour jusqu’à Federer, Djokovic et Nadal. Quand j’ai gagné Toronto, j’ai dû me taper Murray, Djokovic, Federer, Dimitrov… Mais si ça se trouve, aujourd’hui, ils sont tous plus forts que nous à l’époque. Ce sont des faux débats pour moi. »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 16:23

