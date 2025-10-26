En confé­rence de presse, Arthur Rinderknech est revenu sur ce qu’il avait fait après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son cousin Valentin Vacherot, qu’il pour­rait d’ailleurs retrouver au deuxième tour du Rolex Paris Masters.

« Je suis rentré à la maison, j’ai passé quelques jours à la mer, en Bretagne, dépaysé, c’était cool. Cela m’a fait beau­coup de bien parce que j’ai terminé la tournée asia­tique assez fatigué, avec la Coupe Davis qui était dans l’en­chaî­ne­ment de l’US Open, de la tournée améri­caine. Il y avait pas mal de fatigue. C’était impor­tant de redes­cendre, de retrouver ma femme, mes proches. C’était cool. Digérer aussi ce très bon résultat à Shanghai, cette défaite en finale. Cela aurait été la cerise sur le gâteau de revenir avec le titre, mais c’était déjà un super résultat. Il y a plein de bonnes choses à en tirer. »

