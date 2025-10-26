En conférence de presse, Arthur Rinderknech est revenu sur ce qu’il avait fait après sa défaite en finale du Masters 1000 de Shanghai face à son cousin Valentin Vacherot, qu’il pourrait d’ailleurs retrouver au deuxième tour du Rolex Paris Masters.
« Je suis rentré à la maison, j’ai passé quelques jours à la mer, en Bretagne, dépaysé, c’était cool. Cela m’a fait beaucoup de bien parce que j’ai terminé la tournée asiatique assez fatigué, avec la Coupe Davis qui était dans l’enchaînement de l’US Open, de la tournée américaine. Il y avait pas mal de fatigue. C’était important de redescendre, de retrouver ma femme, mes proches. C’était cool. Digérer aussi ce très bon résultat à Shanghai, cette défaite en finale. Cela aurait été la cerise sur le gâteau de revenir avec le titre, mais c’était déjà un super résultat. Il y a plein de bonnes choses à en tirer. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 15:49