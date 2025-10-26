Pour la première année, le Rolex Paris Masters n’a pas lieu à Bercy mais à Nanterre.
Battu au premier tour des qualifications par son compatriote Valentin Royer, Pierre‐Hugues Herbert a raconté à L’Equipe son expérience sur le court numéro 1 de Paris La Défense Arena.
« Je trouve le stade extraordinaire, pour être tout à fait honnête. Le public a répondu présent. Je pense qu’il peut faire un peu plus de bruit, mais qu’il s’est un peu retenu car c’était un match franco‐français », a plaisanté le 142e joueur mondial.
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 15:05