AccueilATPATP - Rolex Paris MastersPierre-Hugues Herbert (éliminé en qualifications) : "Je pense que le public peut...
ATP - Rolex Paris Masters

Pierre‐Hugues Herbert (éliminé en quali­fi­ca­tions) : « Je pense que le public peut faire un peu plus de bruit, mais qu’il s’est un peu retenu »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

153

Pour la première année, le Rolex Paris Masters n’a pas lieu à Bercy mais à Nanterre. 

Battu au premier tour des quali­fi­ca­tions par son compa­triote Valentin Royer, Pierre‐Hugues Herbert a raconté à L’Equipe son expé­rience sur le court numéro 1 de Paris La Défense Arena. 

« Je trouve le stade extra­or­di­naire, pour être tout à fait honnête. Le public a répondu présent. Je pense qu’il peut faire un peu plus de bruit, mais qu’il s’est un peu retenu car c’était un match franco‐français », a plai­santé le 142e joueur mondial. 

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 15:05

Article précédent
Dimitrov, près de quatre mois après son abandon contre Sinner : « J’essaie juste d’être aussi gentil que possible avec moi‐même, avec mon corps »
Article suivant
Arthur Rinderknech : « Après ma défaite en finale contre mon cousin Valentin Vacherot à Shanghai, j’ai passé quelques jours à la mer, en Bretagne, dépaysé, cela m’a fait beau­coup de bien »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.