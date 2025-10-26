Victime d’une déchi­rure au niveau du muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov fait son retour un peu moins de quatre mois plus tard.

Opposé au Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Masters 1000 de Paris, le Bulgare a expliqué à l’ATP qu’il ne se mettait pas de pression.

« J’ai toujours aimé ces derniers tour­nois de l’année. Dans l’en­semble, j’es­saie de ne pas trop réflé­chir pour l’ins­tant, j’es­saie juste d’être aussi gentil que possible avec moi‐même, avec mon corps, et de me tester pour voir vrai­ment ce sur quoi je dois encore travailler, surtout à l’ap­proche de la saison prochaine. »