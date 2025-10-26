AccueilATPATP - Rolex Paris MastersDimitrov, près de quatre mois après son abandon contre Sinner :...
ATP - Rolex Paris Masters

Dimitrov, près de quatre mois après son abandon contre Sinner : « J’essaie juste d’être aussi gentil que possible avec moi‐même, avec mon corps »

Victime d’une déchi­rure au niveau du muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov fait son retour un peu moins de quatre mois plus tard. 

Opposé au Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Masters 1000 de Paris, le Bulgare a expliqué à l’ATP qu’il ne se mettait pas de pression. 

« J’ai toujours aimé ces derniers tour­nois de l’année. Dans l’en­semble, j’es­saie de ne pas trop réflé­chir pour l’ins­tant, j’es­saie juste d’être aussi gentil que possible avec moi‐même, avec mon corps, et de me tester pour voir vrai­ment ce sur quoi je dois encore travailler, surtout à l’ap­proche de la saison prochaine. »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 14:46

