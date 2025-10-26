Victime d’une déchirure au niveau du muscle pectoral le 7 juillet dernier, alors qu’il menait deux sets à rien en huitièmes de finale de Wimbledon face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov fait son retour un peu moins de quatre mois plus tard.
Opposé au Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour du Masters 1000 de Paris, le Bulgare a expliqué à l’ATP qu’il ne se mettait pas de pression.
« J’ai toujours aimé ces derniers tournois de l’année. Dans l’ensemble, j’essaie de ne pas trop réfléchir pour l’instant, j’essaie juste d’être aussi gentil que possible avec moi‐même, avec mon corps, et de me tester pour voir vraiment ce sur quoi je dois encore travailler, surtout à l’approche de la saison prochaine. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 14:46