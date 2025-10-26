AccueilInsoliteTsitsipas : "Un chauffeur de vélo-taxi m'a pris en charge à Chicago,...
InsoliteATP

Tsitsipas : « Un chauf­feur de vélo‐taxi m’a pris en charge à Chicago, m’a regardé dans les yeux et m’a demandé : ‘Antoine Griezmann ?’ Quand j’ai répondu que non, il m’a fait un clin d’œil et m’a dit : ‘Bien essayé’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

182

Forfait pour la fin de saison, Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins actif sur les réseaux sociaux, notam­ment sur X, où il a récem­ment partagé une anec­dote pour le moins amusante. 

« Un chauf­feur de vélo‐taxi serbe m’a pris en charge à Chicago. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a demandé : ‘Antoine Griezmann ?’ J’ai répondu que non. Il m’a fait un clin d’œil et m’a dit : ‘Bien essayé.’ Je suppose que je joue pour l’Atlético de Madrid main­te­nant », a plai­santé le joueur grec, confondu avec une légende du foot­ball français. 

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 14:13

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.