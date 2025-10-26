Forfait pour la fin de saison, Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins actif sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où il a récemment partagé une anecdote pour le moins amusante.
Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 25, 2025
He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”
I said no.
He winked and said, “Nice try.”
I guess I play for Atletico Madrid now.
« Un chauffeur de vélo‐taxi serbe m’a pris en charge à Chicago. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a demandé : ‘Antoine Griezmann ?’ J’ai répondu que non. Il m’a fait un clin d’œil et m’a dit : ‘Bien essayé.’ Je suppose que je joue pour l’Atlético de Madrid maintenant », a plaisanté le joueur grec, confondu avec une légende du football français.
