Forfait pour la fin de saison, Stefanos Tsitsipas n’en reste pas moins actif sur les réseaux sociaux, notam­ment sur X, où il a récem­ment partagé une anec­dote pour le moins amusante.

Got picked up by a Serbian bicycle taxi driver in Chicago.



He looked me dead in the eye and said, “Antoine Griezmann?”



I said no.



He winked and said, “Nice try.”



I guess I play for Atletico Madrid now. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 25, 2025

« Un chauf­feur de vélo‐taxi serbe m’a pris en charge à Chicago. Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a demandé : ‘Antoine Griezmann ?’ J’ai répondu que non. Il m’a fait un clin d’œil et m’a dit : ‘Bien essayé.’ Je suppose que je joue pour l’Atlético de Madrid main­te­nant », a plai­santé le joueur grec, confondu avec une légende du foot­ball français.