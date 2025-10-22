Ben Shelton a renoué avec la victoire en sauvant deux balles de match face à Kamil Majchrzak, 6–7(2), 6–3, 7–6(7), au premier tour de l’ATP 500 de Bâle. Le 6e joueur mondial a remporté son premier match depuis l’US Open en août dernier.
« Il a très bien servi, a très bien répondu à mes services et a joué de manière agressive depuis la ligne de fond. C’est le premier match que je gagne depuis ma blessure et je suis vraiment heureux d’avoir pu prendre un peu d’élan. C’est énorme pour moi. Quand on essaie de retrouver son rythme, cela peut être difficile. En tant que joueur de tennis, quand on affronte des adversaires en forme à la fin de la saison et qu’on a pris quelques semaines de repos et perdu un peu de rythme, c’est difficile, mais j’ai très bien préparé ce tournoi pour être en mesure de concourir. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 11:57