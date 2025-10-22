AccueilATPATP - BâleShelton, après avoir sauvé deux balles de match : "C'est énorme pour...
Shelton, après avoir sauvé deux balles de match : « C’est énorme pour moi. C’est le premier match que je gagne depuis ma blessure »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Ben Shelton a renoué avec la victoire en sauvant deux balles de match face à Kamil Majchrzak, 6–7(2), 6–3, 7–6(7), au premier tour de l’ATP 500 de Bâle. Le 6e joueur mondial a remporté son premier match depuis l’US Open en août dernier. 

« Il a très bien servi, a très bien répondu à mes services et a joué de manière agres­sive depuis la ligne de fond. C’est le premier match que je gagne depuis ma bles­sure et je suis vrai­ment heureux d’avoir pu prendre un peu d’élan. C’est énorme pour moi. Quand on essaie de retrouver son rythme, cela peut être diffi­cile. En tant que joueur de tennis, quand on affronte des adver­saires en forme à la fin de la saison et qu’on a pris quelques semaines de repos et perdu un peu de rythme, c’est diffi­cile, mais j’ai très bien préparé ce tournoi pour être en mesure de concourir. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 11:57

