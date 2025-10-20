Interrogé par nos confrères de L’Équipe avant ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle, où il a été invité par les organisateurs suite à son titre historique sur le Masters 1000 à Shanghai, Valentin Vacherot a évoqué son retour triomphant en Principauté.
« Comment était la semaine dernière ? Folle ! Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour moi‐même, pour respirer. Mais ce n’est pas grave. J’ai pris tout ça avec énormément de plaisir. J’ai partagé ce moment avec tout le monde à Monaco. Je suis très content de venir ici pour pouvoir aussi revenir dans ma petite bulle, pour voir comment on se sent, comment on est pendant un tournoi et de pouvoir travailler tranquillement et me préparer pour le prochain tournoi », a déclaré le Monégasque, qui sera opposé à Taylor Fritz au premier tour du tournoi suisse.
