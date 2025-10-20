Interrogé par nos confrères de L’Équipe avant ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle, où il a été invité par les orga­ni­sa­teurs suite à son titre histo­rique sur le Masters 1000 à Shanghai, Valentin Vacherot a évoqué son retour triom­phant en Principauté.

« Comment était la semaine dernière ? Folle ! Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour moi‐même, pour respirer. Mais ce n’est pas grave. J’ai pris tout ça avec énor­mé­ment de plaisir. J’ai partagé ce moment avec tout le monde à Monaco. Je suis très content de venir ici pour pouvoir aussi revenir dans ma petite bulle, pour voir comment on se sent, comment on est pendant un tournoi et de pouvoir travailler tran­quille­ment et me préparer pour le prochain tournoi », a déclaré le Monégasque, qui sera opposé à Taylor Fritz au premier tour du tournoi suisse.

