Etrillé par Holger Rune (4−6, 2–6), Casper Ruud a perdu gros car il était tenant du titre. Lundi, il sera 15ème, c’est une chute impor­tante. Mais fina­le­ment le pire c’est que le Norvégien n’ar­rive pas à iden­ti­fier le problème.

« Mes coups n’ont pas été vrai­ment effi­caces aujourd’hui, et je ne sais pas vrai­ment pour­quoi. J’ai l’im­pres­sion de ne pas faire les choses diffé­rem­ment de quand je jouais mieux, surtout en coup droit. Mon jeu repose sur un excellent coup droit, mais lors des matchs que j’ai disputés ici, je ne me suis pas senti tota­le­ment à l’aise. Je ne sais pas si c’est à cause de la tension de la raquette, mais j’ai hâte d’aller à Madrid et d’es­sayer de reprendre confiance en mes coups »