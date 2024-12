Moqué par un obser­va­teur après sa défaite contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard, pour son premier match offi­ciel depuis un an et demi, Nick Kyrgios a tenu à répondre. Et une fois de plus, il a fait allu­sion à l’af­faire Jannik Sinner (testé positif à deux tests anti­do­pages suite à une conta­mi­na­tion dite « involontaire »).

« Je n’ai toujours pas été testé positif à un contrôle anti­do­page », a réagi l’Australien.

😂 still haven’t failed no drug tests tho — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) December 31, 2024

Kyrgios ne quit­tera pas Brisbane tout de suite car il jouera mercredi en huitièmes de finale du double aux côtés de Novak Djokovic.