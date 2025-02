Alors qu’il visait à 26 ans un quatrième titre en carrière, et le premier chez lui à Buenos Aires, Francisco Cerundolo a été stoppé en finale par le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca : 6–4, 7–6(1). Et l’Argentin a été plus qu’im­pres­sionné par son adver­saire de 18 ans.

« Je n’ai pas fait un super match mais en même temps, il ne m’a pas laissé grand‐chose. Il frappe telle­ment fort, joue telle­ment vite, il ne vous laisse pas jouer. Et si vous tentez d’en mettre plus pour le faire reculer, vous faites plus de fautes. Il a un sacré réper­toire, prati­que­ment pas de failles. Je ne sais pas si j’au­rais pu faire diffé­rem­ment honnê­te­ment… », a avoué le 26e mondial dans des propos rapportés par Eurosport.