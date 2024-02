Engagé à Buenos Aires, Stan Wawrinka a répondu aux ques­tions d’Olé. Même s’il sait qu’il est sur la fin de sa carrière, Stan The Man apprécie chaque seconde sans penser à sa future retraite.

« La passion du sport, sans aucun doute. Je suis passionné par ce que je fais. C’est une grande chance dans la vie quand vous trouvez votre passion et que vous pouvez en faire votre métier. L’excitation que je ressens pour le tennis, la possi­bi­lité de voyager dans le monde entier, le fait de revenir en Argentine et à Buenos Aires, la chance de jouer devant de nombreux fans du monde entier…. J’apprécie chaque petit détail de la vie du tennis, même les plus diffi­ciles, comme s’en­traîner beau­coup, être disci­pliné et sacri­fier beau­coup de choses. Je sais que cela fait partie du processus et j’ap­précie cette vie. Je suis égale­ment conscient que ce n’est pas pour toujours, alors je veux en profiter autant que possible »