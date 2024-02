Dans un bel entre­tien accordé à Marca, Jannik Sinner évoque sa carrière et notam­ment la période où il a préféré jouer sur le circuit ITF en Futures plutôt qu’é­cumer les tour­nois en junior.

« J’ai toujours aimé jouer contre des adver­saires meilleurs que moi, car c’est une façon d’ap­prendre quelque chose de nouveau. J’ai parti­cipé à quelques tour­nois juniors lorsque j’avais 15 et 16 ans. À cet âge, je me concen­trais déjà sur l’avenir. Pour moi, être dans le top 10 du clas­se­ment junior n’était pas si impor­tant à l’époque. C’est pour­quoi je n’ai pas non plus parti­cipé aux tour­nois du Grand Chelem. Je voulais m’en­traîner à avoir du mal sur un court de tennis. Les tour­nois Futures m’ont permis de comprendre comment devenir un meilleur joueur »