Pour son retour sur le circuit (un mois après sa finale perdue à Wimbledon contre Carlos Alcaraz) mais aussi aux Etats‐Unis, Novak Djokovic déroule. Tranquillement qualifié dans le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati grâce à des victoires aisées contre Alejandro Davidovich Fokina, Gaël Monfils et Taylor Fritz, le Serbe a exprimé sa satisfaction.

« Vous savez, ce que je souhaite chaque jour, et c’est ce qui est en train de se passer pendant le tournoi, c’est mettre la barre plus haut, toujours un peu plus haut. J’ai joué trois grands matches et je me suis senti plus à l’aise sur le terrain chaque jour. J’espère donc que la même trajec­toire se pour­suivra », a déclaré l’homme aux 23 titres du Grand Chelem, opposé à Alexander Zverev pour une place en finale où il pour­rait poten­tiel­le­ment retrouver… Carlos Alcaraz, qui affronte lui Hubert Hurkacz.