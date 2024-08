Dans un entre­tien accordé à nos confrères de l’Equipe, Gaël Monfils qui s’était déjà exprimé via les réseaux sociaux en remet une couche sur son niveau actuel.

« Je m’en­traîne, mais c’est catas­tro­phique. Là, je vais retourner à l’en­traî­ne­ment faire ma cinquième heure de la journée, c’est dur mais ça ne suffit pas. Je me donne, mais les sensa­tions ne sont pas là. Je fais les mêmes choses avec la même équipe, j’es­saie même de faire mieux, mais il manque le petit truc. L’air de rien, on passe beau­coup de temps à bosser, mais ce n’est pas pour ça qu’on joue bien. Sans sensa­tions correctes à l’en­traî­ne­ment, c’est diffi­cile en match. Il peut y avoir un déclic, l’am­biance peut devenir folle, et parce que je suis bien entraîné, je peux y répondre. Mais c’est quand même mieux de sortir d’un entraî­ne­ment en se disant qu’on est bien. Ça permet de rentrer sur le court, pour le match, en étant bien. Je dis catas­tro­phique parce que j’ai envie de mieux »