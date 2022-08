Le joli message de Djokovic à l’adresse de Coric après son sacre

Toujours à Belgrade où il s’en­traîne dur au cas où un un retour­ne­ment de situa­tion lui permet­tait de se rendre à New‐York pour disputer l’US Open, Novak Djokovic garde un oeil attentif sur le circuit.

Il n’a pas oublié de féli­citer son ami, le Croate Borna Coric, pour son titre à Cincinnati. Le plus beau de sa carrière, seule­ment cinq mois après son retour d’une absence d’un an à cause d’une bles­sure à l’épaule.

« Bravo, cham­pion, abso­lu­ment mérité ! Tous les efforts et la patience ont payé. Continue et bonne chance pour la suite », a écrit le Serbe dans sa story Instagram.

Djokovic on Coric’s title : pic.twitter.com/u17kOjaNqV — José Morgado (@josemorgado) August 22, 2022

Un message qui devrait faire plaisir à Coric.