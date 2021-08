Vainqueur d’Isner, Benoit Paire est en quart de finale. Il affron­tera Andrey Rublev, qui a dominé un peu plus tard de Gaël Monfils. C’est donc la 2ème fois que l’Avignonnais atteint ce niveau dans un Masters 1000, la première fois c’était en 2013 (NDLR : Il a été demi‐finaliste à Monte‐Carlo, battu par Roger Federer), une éternité.

Chez nos confrères de l’Equipe, il a explique le pour­quoi de cette renais­sance : « Cette année, je prends telle­ment de plaisir à jouer devant du monde et à retrouver un circuit normal. À pouvoir sortir dans la rue et pouvoir aller dans mes fast‐foods et retrouver une vie normale que je kiffe et les résul­tats s’en ressentent. Je suis content d’être en quarts, c’est la première fois depuis 2013. C’est la première fois aussi que je battais un top 10 (face à Denis Shapovalov au tour précé­dent) depuis quelques années. Ce n’est que du bonheur. Je suis content d’être là, de retrouver mon tennis, ma bonne humeur et ma joie d’être sur un court. »