Jannik Sinner, qui faisait son retour à la compé­ti­tion après son titre à Wimbledon, a décidé de ne pas perdre trop de temps lors de ses premiers tours.

En effet, l’Italien était opposé au modeste Colombien Daniel Elahi Galán, actuel 144ᵉ mondial.

🇮🇹💥 Jannik Sinner produces the quickest match of his career – 59 minutes – to get through to the third round of Cincinnati 💪pic.twitter.com/MPktcfrB1V — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 9, 2025

Au‐delà du score (6−1, 6–1), c’est surtout la durée expé­di­tive de la rencontre qui impres­sionne : 59 minutes seule­ment, ce qui constitue la victoire la plus rapide de la carrière du numéro un mondial.

Au prochain tour, Jannik affron­tera le Canadien Gabriel Diallo.

Reste à voir si ce dernier pourra offrir plus de résis­tance face au rouleau compres­seur Sinner.