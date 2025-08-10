Jannik Sinner, qui faisait son retour à la compétition après son titre à Wimbledon, a décidé de ne pas perdre trop de temps lors de ses premiers tours.
En effet, l’Italien était opposé au modeste Colombien Daniel Elahi Galán, actuel 144ᵉ mondial.
Au‐delà du score (6−1, 6–1), c’est surtout la durée expéditive de la rencontre qui impressionne : 59 minutes seulement, ce qui constitue la victoire la plus rapide de la carrière du numéro un mondial.
Au prochain tour, Jannik affrontera le Canadien Gabriel Diallo.
Reste à voir si ce dernier pourra offrir plus de résistance face au rouleau compresseur Sinner.
Publié le dimanche 10 août 2025 à 08:15