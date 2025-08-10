AccueilATPATP - CincinnatiSinner déjà en mode record pour son retour sur les courts
ATP - Cincinnati

Sinner déjà en mode record pour son retour sur les courts

Par Henri Dupont

Jannik Sinner, qui faisait son retour à la compé­ti­tion après son titre à Wimbledon, a décidé de ne pas perdre trop de temps lors de ses premiers tours.

En effet, l’Italien était opposé au modeste Colombien Daniel Elahi Galán, actuel 144ᵉ mondial.

Au‐delà du score (6−1, 6–1), c’est surtout la durée expé­di­tive de la rencontre qui impres­sionne : 59 minutes seule­ment, ce qui constitue la victoire la plus rapide de la carrière du numéro un mondial.

Au prochain tour, Jannik affron­tera le Canadien Gabriel Diallo. 

Reste à voir si ce dernier pourra offrir plus de résis­tance face au rouleau compres­seur Sinner.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 08:15

