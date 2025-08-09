Le contexte actuel fait que les athlètes Russes et Biélorusses sont contraints à jouer sous bannière neutre depuis désormais plusieurs années, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui se poursuit.
Le débat existe de savoir si cette restriction devrait être levée, et récemment, John Isner a publié un tweet sur le sujet, estimant qu’il était temps de rendre le droit aux athlètes de jouer avec leur drapeau à côté de leur nom.
Forcément, cette réaction a fait parler, et l’ancien joueur Ukrainien Sergiy Stakhovsky a tenu à répondre à John Isner. Sur son compte Instagram, il a publié un message plutôt salé à l’attention de l’Américain.
« Cher John Isner, je voudrais vous inviter en Ukraine. Après une semaine passée ici, vous pourrez me dire vous‐même si vous pensez que les athlètes méritent de récupérer leur drapeau ou non. Aucun des joueurs que vous défendez n’a exprimé de regrets ni même condamné l’invasion de l’Ukraine. Cela vous rafraîchira peut‐être la mémoire. De plus, les images que vous verrez ont eu lieu dans notre pays la semaine dernière. »
Un débat qui n’est donc pas prêt d’être résolu, et on peut tout à fait comprendre la réaction de l’athlète Ukrainien, qui est bien entendu touché directement par cette guerre.
