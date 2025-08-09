Le contexte actuel fait que les athlètes Russes et Biélorusses sont contraints à jouer sous bannière neutre depuis désor­mais plusieurs années, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui se poursuit.

Le débat existe de savoir si cette restric­tion devrait être levée, et récem­ment, John Isner a publié un tweet sur le sujet, esti­mant qu’il était temps de rendre le droit aux athlètes de jouer avec leur drapeau à côté de leur nom.

Forcément, cette réac­tion a fait parler, et l’an­cien joueur Ukrainien Sergiy Stakhovsky a tenu à répondre à John Isner. Sur son compte Instagram, il a publié un message plutôt salé à l’at­ten­tion de l’Américain.

« Cher John Isner, je voudrais vous inviter en Ukraine. Après une semaine passée ici, vous pourrez me dire vous‐même si vous pensez que les athlètes méritent de récu­pérer leur drapeau ou non. Aucun des joueurs que vous défendez n’a exprimé de regrets ni même condamné l’in­va­sion de l’Ukraine. Cela vous rafraî­chira peut‐être la mémoire. De plus, les images que vous verrez ont eu lieu dans notre pays la semaine dernière. »

Un débat qui n’est donc pas prêt d’être résolu, et on peut tout à fait comprendre la réac­tion de l’ath­lète Ukrainien, qui est bien entendu touché direc­te­ment par cette guerre.