Cela commence à faire plusieurs années que l’Arabie Saoudite et le Moyen‐Orient en générale se positionne comme un acteur de plus en plus important du tennis.
Avec Rafael Nadal qui est devenu l’ambassadeur de la fédération de tennis Saoudienne, ou encore par l’organisation de tournois tels que les Finales WTA, les Finales ATP Next Gen ou le Six Kings Slam, les investissements dans le tennis se multiplient.
Ce qui pose évidemment problème compte tenu de la politique de ces pays, notamment en matière de droit des femmes. Des problématiques que la N°1 mondiale du double, Taylor Townsend, a récemment balayé dans une interview pour le média Clay.
« J’ai passé près de six semaines d’affilée au Moyen‐Orient et je n’ai rien vécu ni vu de négatif, pas une seule fois. Les Finales WTA étaient incroyables, l’un des meilleurs tournois auxquels j’ai participé. J’espère vraiment que les gens cesseront de croire que les femmes y sont mal traitées, car ce n’est pas le cas. Le discours propagandiste sur la façon dont les femmes sont traitées ne correspond pas du tout à ce que j’ai vu. Je pense que leur investissement montre qu’ils valorisent les femmes. Pour moi, c’est un progrès. Je comprends que ce soit difficile à comprendre, car ce n’est pas notre culture, mais d’après ce que j’ai vu, les femmes étaient véritablement valorisées et respectées dans cette culture et cette communauté. C’est simplement un mode de vie différent – ni pire, ni mauvais, juste différent. Et si nous pouvons obtenir des financements qui nous aident à progresser, je pense que c’est une bonne chose. »
Publié le samedi 9 août 2025 à 18:18