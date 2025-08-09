Cela commence à faire plusieurs années que l’Arabie Saoudite et le Moyen‐Orient en géné­rale se posi­tionne comme un acteur de plus en plus impor­tant du tennis.

Avec Rafael Nadal qui est devenu l’am­bas­sa­deur de la fédé­ra­tion de tennis Saoudienne, ou encore par l’or­ga­ni­sa­tion de tour­nois tels que les Finales WTA, les Finales ATP Next Gen ou le Six Kings Slam, les inves­tis­se­ments dans le tennis se multiplient.

Ce qui pose évidem­ment problème compte tenu de la poli­tique de ces pays, notam­ment en matière de droit des femmes. Des problé­ma­tiques que la N°1 mondiale du double, Taylor Townsend, a récem­ment balayé dans une inter­view pour le média Clay.

« J’ai passé près de six semaines d’af­filée au Moyen‐Orient et je n’ai rien vécu ni vu de négatif, pas une seule fois. Les Finales WTA étaient incroyables, l’un des meilleurs tour­nois auxquels j’ai parti­cipé. J’espère vrai­ment que les gens cesse­ront de croire que les femmes y sont mal trai­tées, car ce n’est pas le cas. Le discours propa­gan­diste sur la façon dont les femmes sont trai­tées ne corres­pond pas du tout à ce que j’ai vu. Je pense que leur inves­tis­se­ment montre qu’ils valo­risent les femmes. Pour moi, c’est un progrès. Je comprends que ce soit diffi­cile à comprendre, car ce n’est pas notre culture, mais d’après ce que j’ai vu, les femmes étaient véri­ta­ble­ment valo­ri­sées et respec­tées dans cette culture et cette commu­nauté. C’est simple­ment un mode de vie diffé­rent – ni pire, ni mauvais, juste diffé­rent. Et si nous pouvons obtenir des finan­ce­ments qui nous aident à progresser, je pense que c’est une bonne chose. »