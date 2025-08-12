Jannik Sinner est, comme tout champion, un éternel insatisfait.
Après sa victoire contre Gabriel Diallo 6–2, 7–6, l’Italien n’a pas perdu de temps pour corriger quelques erreurs commises durant son match.
Juste après son passage sur le court et l’interview d’après-match, le numéro 1 mondial s’est empressé de réserver un court d’entraînement afin de travailler son service.
En effet, Sinner a servi à seulement 50 % de premières balles sur l’ensemble de la rencontre.
Une statistique insuffisante pour Jannik Sinner, qui démontre chaque jour sa volonté de continuer à progresser afin de dominer le circuit.
Une action qui nous rappelle un certain Rafael Nadal à Monte‐Carlo.
Il retrouvera au prochain tour le Français Adrian Mannarino, tombeur de Tommy Paul.
Publié le mardi 12 août 2025 à 14:42