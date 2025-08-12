Jannik Sinner est, comme tout cham­pion, un éternel insatisfait.

Après sa victoire contre Gabriel Diallo 6–2, 7–6, l’Italien n’a pas perdu de temps pour corriger quelques erreurs commises durant son match.

Après son match, Jannik Sinner est retourné sur les courts pour faire quelques services 💪



L’italien a servi 50% de premières balles face à Diallo. pic.twitter.com/wduL4uFTtg — SinnerFrance (@SinnerFrance) August 12, 2025

Juste après son passage sur le court et l’interview d’après-match, le numéro 1 mondial s’est empressé de réserver un court d’entraînement afin de travailler son service.

En effet, Sinner a servi à seule­ment 50 % de premières balles sur l’ensemble de la rencontre.

Une statis­tique insuf­fi­sante pour Jannik Sinner, qui démontre chaque jour sa volonté de conti­nuer à progresser afin de dominer le circuit.

Une action qui nous rappelle un certain Rafael Nadal à Monte‐Carlo.

Il retrou­vera au prochain tour le Français Adrian Mannarino, tombeur de Tommy Paul.