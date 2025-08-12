AccueilATPATP - CincinnatiSinner est un affamé, la preuve après sa victoire contre Diallo
ATP - Cincinnati

Sinner est un affamé, la preuve après sa victoire contre Diallo

Henri Dupont
Henri Dupont

Jannik Sinner est, comme tout cham­pion, un éternel insatisfait.

Après sa victoire contre Gabriel Diallo 6–2, 7–6, l’Italien n’a pas perdu de temps pour corriger quelques erreurs commises durant son match.

Juste après son passage sur le court et l’interview d’après-match, le numéro 1 mondial s’est empressé de réserver un court d’entraînement afin de travailler son service.

En effet, Sinner a servi à seule­ment 50 % de premières balles sur l’ensemble de la rencontre.

Une statis­tique insuf­fi­sante pour Jannik Sinner, qui démontre chaque jour sa volonté de conti­nuer à progresser afin de dominer le circuit. 

Une action qui nous rappelle un certain Rafael Nadal à Monte‐Carlo.

Il retrou­vera au prochain tour le Français Adrian Mannarino, tombeur de Tommy Paul.

12 août 2025

