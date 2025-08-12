AccueilWTAWTA - CincinnatiL’arbitre à Raducanu lors de son duel contre Sabalenka : « C'est un...
WTA - Cincinnati

L’arbitre à Raducanu lors de son duel contre Sabalenka : « C’est un enfant, veux‐tu que je fasse sortir un enfant du stade ? »

Le match entre Emma Raducanu et Aryna Sabalenka a tenu toutes ses promesses.

Les deux joueuses se sont livrées à un gros combat durant 3h12 de jeu, avec une victoire de la Biélorusse sur le score de 7–6, 4–6, 7–6.

Une action a toute­fois fait réagir la Britannique durant le match.

Emma Raducanu s’est plainte à l’arbitre de pleurs qui semblaient provenir d’un bébé en tribunes. 

Ce à quoi l’arbitre lui a répondu : « C’est un enfant, veux‐tu que je fasse sortir un enfant du stade ? ».

Un événe­ment que la Britannique finira par prendre avec le sourire.

