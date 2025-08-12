Le match entre Emma Raducanu et Aryna Sabalenka a tenu toutes ses promesses.
Les deux joueuses se sont livrées à un gros combat durant 3h12 de jeu, avec une victoire de la Biélorusse sur le score de 7–6, 4–6, 7–6.
Une action a toutefois fait réagir la Britannique durant le match.
Emma Raducanu s’est plainte à l’arbitre de pleurs qui semblaient provenir d’un bébé en tribunes.
Ce à quoi l’arbitre lui a répondu : « C’est un enfant, veux‐tu que je fasse sortir un enfant du stade ? ».
Un événement que la Britannique finira par prendre avec le sourire.
Publié le mardi 12 août 2025 à 15:05