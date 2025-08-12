L’Américain Taylor Fritz, qui jouait cette nuit contre Lorenzo Sonego, a été victime d’une situa­tion plutôt cocasse.

En effet, les matchs de cette nuit ont été inter­rompus en raison d’une coupure de courant survenue sur tous les courts.

Le numéro 4 mondial est revenu en confé­rence d’après-match sur cet incident :

« Je me suis détendu dans les vestiaires, j’ai essayé de me rafraî­chir et de m’hy­drater. Le premier set a été très chaud et assez long. Ce qui est ennuyeux, c’est qu’ils nous donnent des délais de pas avant 15 minutes à chaque fois. Alors je me suis dit : « Bon, ça va peut‐être prendre un moment, je vais manger, et dès que je commence à manger, ils disent : « 15 minutes, tu retournes sur le court. » »

Un événe­ment qui n’a sans doute pas tant perturbé Taylor, qui a fini par s’imposer en deux sets, 7–6, 7–5.

Il affron­tera au prochain tour le Français Terrence Atmane, auteur jusqu’à présent d’un joli parcours.