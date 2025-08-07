Après avoir donné des nouvelles de son coude et évoqué son image média­tique qu’il aime­rait changer, Jannik Sinner n’a pas pu échapper à la ques­tion brûlante de ces derniers jours sur le circuit : le fameux format sur 12 jours des Masters 1000 (sauf Bercy et Monte‐Carlo).

Et si le numéro 1 mondial n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu des nombreuses contes­ta­tions (Alcaraz, Zverev, Shelton pour ne citer qu’eux), il a néan­moins donné un avis assez clair.

« Maintenant, il y a beau­coup de tour­nois comme celui‐ci ; ils deviennent longs. Mais (nous, les joueurs) ne pouvons pas tout contrôler : pour les fans, c’est bien, car ils peuvent profiter de deux week‐ends de bon tennis. Si vous me demandez si je préfé­re­rais un tournoi d’une semaine… Oui, comme celui de Monte‐Carlo, par exemple, je le préfère. Mais ce n’est pas grave. »