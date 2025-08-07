AccueilATPATP - CincinnatiSinner ne veut pas faire de vagues mais n'en pense pas moins...
Sinner ne veut pas faire de vagues mais n’en pense pas moins sur le nouveau format des Masters 1000 : « Si vous me demandez si je préfé­re­rais un tournoi d’une semaine… Oui, comme celui de Monte‐Carlo, par exemple. Mais ce n’est pas grave »

Après avoir donné des nouvelles de son coude et évoqué son image média­tique qu’il aime­rait changer, Jannik Sinner n’a pas pu échapper à la ques­tion brûlante de ces derniers jours sur le circuit : le fameux format sur 12 jours des Masters 1000 (sauf Bercy et Monte‐Carlo).

Et si le numéro 1 mondial n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu des nombreuses contes­ta­tions (Alcaraz, Zverev, Shelton pour ne citer qu’eux), il a néan­moins donné un avis assez clair. 

« Maintenant, il y a beau­coup de tour­nois comme celui‐ci ; ils deviennent longs. Mais (nous, les joueurs) ne pouvons pas tout contrôler : pour les fans, c’est bien, car ils peuvent profiter de deux week‐ends de bon tennis. Si vous me demandez si je préfé­re­rais un tournoi d’une semaine… Oui, comme celui de Monte‐Carlo, par exemple, je le préfère. Mais ce n’est pas grave. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 18:40

