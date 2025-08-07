Après avoir donné des nouvelles de son coude et évoqué son image médiatique qu’il aimerait changer, Jannik Sinner n’a pas pu échapper à la question brûlante de ces derniers jours sur le circuit : le fameux format sur 12 jours des Masters 1000 (sauf Bercy et Monte‐Carlo).
Et si le numéro 1 mondial n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu des nombreuses contestations (Alcaraz, Zverev, Shelton pour ne citer qu’eux), il a néanmoins donné un avis assez clair.
« Maintenant, il y a beaucoup de tournois comme celui‐ci ; ils deviennent longs. Mais (nous, les joueurs) ne pouvons pas tout contrôler : pour les fans, c’est bien, car ils peuvent profiter de deux week‐ends de bon tennis. Si vous me demandez si je préférerais un tournoi d’une semaine… Oui, comme celui de Monte‐Carlo, par exemple, je le préfère. Mais ce n’est pas grave. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 18:40