De retour la semaine dernière à Toronto (défaite au 3e tour) après deux mois d’ab­sence suite à une frac­ture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils, tête de série numéro 18 sur le tournoi de Cincinnati, a fina­le­ment déclaré forfait pour le Masters 1000 améri­cain, dernier grand rendez‐vous avant l’US Open (du 24 août au 7 septembre).

Cincinnati update :

OUT : Fils

IN : Cazaux (LL, gets a first round bye, will play against Brooksby or Muller) — Entry List Updates (@EntryLists) August 7, 2025

Un retrait pour l’ins­tant injus­tifié même si l’on devrait avoir rapi­de­ment des nouvelles du numéro 1 français.

En atten­dant, c’est un autre Tricolore qui en profite puisqu’Arthur Cazaux va direc­te­ment inté­grer le tableau prin­cipal dans l’Ohio.