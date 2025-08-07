De retour la semaine dernière à Toronto (défaite au 3e tour) après deux mois d’absence suite à une fracture de fatigue au dos contractée à Roland‐Garros, Arthur Fils, tête de série numéro 18 sur le tournoi de Cincinnati, a finalement déclaré forfait pour le Masters 1000 américain, dernier grand rendez‐vous avant l’US Open (du 24 août au 7 septembre).
Cincinnati update :— Entry List Updates (@EntryLists) August 7, 2025
OUT : Fils
IN : Cazaux (LL, gets a first round bye, will play against Brooksby or Muller)
Un retrait pour l’instant injustifié même si l’on devrait avoir rapidement des nouvelles du numéro 1 français.
En attendant, c’est un autre Tricolore qui en profite puisqu’Arthur Cazaux va directement intégrer le tableau principal dans l’Ohio.
Publié le jeudi 7 août 2025 à 18:01