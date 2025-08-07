Ancien mentor et entraî­neur de Venus Williams, Rick Macci a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365. Et le mythique entraî­neur améri­cain a forcé­ment tenu à prendre la défense de son ancienne joueuse, criti­quée après avoir obtenu une invi­ta­tion sur le tournoi de Washington où elle a d’ailleurs remporté son premier match depuis 16 mois.

« C’est génial pour une raison : c’est sa déci­sion. Quand les gens veulent prendre leur retraite, c’est leur déci­sion. Et quelle que soit leur déci­sion, à mon avis, c’est la meilleure. Même si certains vont inter­venir, au final, le fait qu’elle ait obtenu une wild­card et qu’elle ait joué… et si on regarde bien, les fans étaient dans les tribunes. Tout est ques­tion de vente de billets et d’at­ten­tion. Soyons francs, si Roger Federer avait voulu une wild­card pour l’Open du Canada après une absence prolongée, je pense qu’il l’au­rait obtenue. Les gens adorent Venus, c’est aussi simple que ça. Ce n’est même pas une ques­tion de si elle va gagner le tournoi, et elle ne le fait pas pour une autre raison, si ce n’est qu’elle aime la compétition. »