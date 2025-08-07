Ancien mentor et entraîneur de Venus Williams, Rick Macci a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis 365. Et le mythique entraîneur américain a forcément tenu à prendre la défense de son ancienne joueuse, critiquée après avoir obtenu une invitation sur le tournoi de Washington où elle a d’ailleurs remporté son premier match depuis 16 mois.
« C’est génial pour une raison : c’est sa décision. Quand les gens veulent prendre leur retraite, c’est leur décision. Et quelle que soit leur décision, à mon avis, c’est la meilleure. Même si certains vont intervenir, au final, le fait qu’elle ait obtenu une wildcard et qu’elle ait joué… et si on regarde bien, les fans étaient dans les tribunes. Tout est question de vente de billets et d’attention. Soyons francs, si Roger Federer avait voulu une wildcard pour l’Open du Canada après une absence prolongée, je pense qu’il l’aurait obtenue. Les gens adorent Venus, c’est aussi simple que ça. Ce n’est même pas une question de si elle va gagner le tournoi, et elle ne le fait pas pour une autre raison, si ce n’est qu’elle aime la compétition. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 17:47