Lors de sa confé­rence de presse avant d’en­trer dans le tournoi, le numéro un mondial a expliqué son chemi­ne­ment autour de l’idée de se sentir capable de gagner un tournoi majeur et sur le travail pour conserver sa place de leader.

« Nous avons tous des doutes. Parfois, avant même de gagner un Grand Chelem, j’avais des doutes quant à savoir si je pouvais ou non gagner un Grand Chelem. Et puis vous arrivez au point où vous le gagnez. Après, dans votre esprit, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous devez quand même travailler dur pour y parvenir. Si vous voulez conserver votre poste, vous devez vous améliorer. Et si vous voulez vous améliorer, vous devez vous améliorer plus que les autres. Je pense que c’est un équi­libre entre combien de travail vous faites et quelle qualité vous pouvez y apporter »