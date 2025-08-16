Énorme surprise du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les qualifications avant de s’offrir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), le Français Terence Atmane va désormais défier Jannik Sinner en demi‐finales.
De passage sur le plateau de Tennis Channel, celui qui intégrera le top 100 lundi n’a pas tari d’éloges envers le numéro 1 mondial.
« Jannik est, je pense, le joueur le plus incroyable que nous ayons jamais vu de notre vivant. Ça va être vraiment intéressant de jouer quelqu’un qui apporte autant de choses folles dans le monde du tennis. C’est un challenge. Je vais essayer de faire ce que je sais faire, peu importe le classement. Je suis très heureux et fier de pouvoir partager le court avec Jannik. »
« Jannik is, I think, the most incredible player that we have ever seen in our entire lifetime »— Tennis Channel (@TennisChannel) August 15, 2025
Breakout star Terence Atmane had high praise for his Cincy semifinal opponent 🙌#CincyTennis pic.twitter.com/cAljf5UpGl
Atmane tentera un nouvel exploit ce samedi 21h, heure française.
Publié le samedi 16 août 2025 à 09:10