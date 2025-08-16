AccueilATPATP - CincinnatiTerence Atmane, avant d'affronter Sinner en demi-finales : "Jannik est, je pense,...
ATP - Cincinnati

Terence Atmane, avant d’af­fronter Sinner en demi‐finales : « Jannik est, je pense, le joueur le plus incroyable que nous ayons jamais vu de notre vivant »

Par Baptiste Mulatier

Énorme surprise du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les quali­fi­ca­tions avant de s’of­frir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), le Français Terence Atmane va désor­mais défier Jannik Sinner en demi‐finales. 

De passage sur le plateau de Tennis Channel, celui qui inté­grera le top 100 lundi n’a pas tari d’éloges envers le numéro 1 mondial. 

« Jannik est, je pense, le joueur le plus incroyable que nous ayons jamais vu de notre vivant. Ça va être vrai­ment inté­res­sant de jouer quelqu’un qui apporte autant de choses folles dans le monde du tennis. C’est un chal­lenge. Je vais essayer de faire ce que je sais faire, peu importe le clas­se­ment. Je suis très heureux et fier de pouvoir partager le court avec Jannik. »

Atmane tentera un nouvel exploit ce samedi 21h, heure française. 

Publié le samedi 16 août 2025 à 09:10

