Énorme surprise du Masters 1000 de Cincinnati, où il a passé les quali­fi­ca­tions avant de s’of­frir Yoshihito Nishioka (130e), Flavio Cobolli (22e), Joao Fonseca (52e), Taylor Fritz (4e) et Holger Rune (9e), le Français Terence Atmane va désor­mais défier Jannik Sinner en demi‐finales.

De passage sur le plateau de Tennis Channel, celui qui inté­grera le top 100 lundi n’a pas tari d’éloges envers le numéro 1 mondial.

« Jannik est, je pense, le joueur le plus incroyable que nous ayons jamais vu de notre vivant. Ça va être vrai­ment inté­res­sant de jouer quelqu’un qui apporte autant de choses folles dans le monde du tennis. C’est un chal­lenge. Je vais essayer de faire ce que je sais faire, peu importe le clas­se­ment. Je suis très heureux et fier de pouvoir partager le court avec Jannik. »

Atmane tentera un nouvel exploit ce samedi 21h, heure française.