Alors qu’il avait décidé lors de son affaire de dopage/contamination de se séparer de son physiothérapeute Giacomo Naldi et son préparateur physique Umberto Ferrara, Jannik Sinner a décidé de réembaucher ce dernier il y a quelques semaines.
Et à Cincinnati, où il va affronter le Français Terence Atmane en demi‐finales, le numéro 1 mondial a de nouveau été interrogé sur cette décision qui a fait beaucoup parler.
« C’était une situation différente. Maintenant, tout est différent. J’ai senti que j’avais besoin de quelqu’un qui connaissait mieux mon corps. Nous avons travaillé ensemble pendant environ deux ans avant cette interruption. Son travail m’a beaucoup apporté. Nous avons travaillé sur tous les aspects de mon corps : la mobilité, la stabilité, et même l’endurance de mon corps s’est améliorée. Je pense qu’il a fait un excellent travail. Je m’entendais bien avec Marco (Panichi, son ex‐préparateur physique, ndlr) aussi, mais ce n’était peut‐être pas le choix le plus approprié. J’ai toujours eu de bonnes sensations avec Umberto », a répondu l’Italien dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le samedi 16 août 2025 à 09:44