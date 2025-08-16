Alors qu’il avait décidé lors de son affaire de dopage/contamination de se séparer de son physio­thé­ra­peute Giacomo Naldi et son prépa­ra­teur physique Umberto Ferrara, Jannik Sinner a décidé de réem­bau­cher ce dernier il y a quelques semaines.

Et à Cincinnati, où il va affronter le Français Terence Atmane en demi‐finales, le numéro 1 mondial a de nouveau été inter­rogé sur cette déci­sion qui a fait beau­coup parler.

« C’était une situa­tion diffé­rente. Maintenant, tout est diffé­rent. J’ai senti que j’avais besoin de quel­qu’un qui connais­sait mieux mon corps. Nous avons travaillé ensemble pendant environ deux ans avant cette inter­rup­tion. Son travail m’a beau­coup apporté. Nous avons travaillé sur tous les aspects de mon corps : la mobi­lité, la stabi­lité, et même l’en­du­rance de mon corps s’est améliorée. Je pense qu’il a fait un excellent travail. Je m’en­ten­dais bien avec Marco (Panichi, son ex‐préparateur physique, ndlr) aussi, mais ce n’était peut‐être pas le choix le plus appro­prié. J’ai toujours eu de bonnes sensa­tions avec Umberto », a répondu l’Italien dans des propos relayés par Ubitennis.