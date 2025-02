Battu en double aux côtés de Novak Djokovic par la paire tête de série numéro 2, Harri Heliovaara et Henry Patten (7−5, 6–4), Fernando Verdasco a disputé à 41 ans le dernier match de sa carrière.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, l’ex‐7e mondial a évoqué le Big 3, qu’il a côtoyé toute sa carrière, et la relève actuelle.

« Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ils sont un peu comme étaient Roger, Rafa et Novak. Ils sont au‐dessus des autres. Bien sûr qu’ils peuvent perdre, mais on voit bien qu’ils ont un truc en plus. À chaque Grand Chelem, ils sont favoris. Après, on me demande souvent si Alcaraz va gagner autant de Grands Chelems que Nadal. Ce que je peux dire, c’est que c’est presque impos­sible. Gagner 22 Majeurs, il ne faut pas être si malin pour voir ce que ça repré­sente. Il faut en gagner deux ou trois tous les ans dans votre carrière. Donc, dès que vous êtes blessé, que vous vous faites opérer ou que vous avez un problème physique, ça complique la chose. »