Récemment de passage dans le podcast Nothing Major, l’Américain et actuel 9e joueur mondial, Tommy Paul, a été inter­rogé sur le joueur qu’il avait eu le plus de mal à affronter sur le circuit.

Et sans grande surprise, il a désigné Novak Djokovic tout en mention­nant Carlos Alcaraz dans une moindre mesure.

« Djokovic doit être le numéro un le plus diffi­cile. Il m’a fait me sentir stupide à l’Open d’Australie la fois où je l’ai joué. Je jouais mon meilleur tennis et il me l’a fait sentir. Je n’ai pas joué contre Zverev depuis très long­temps, mais cette année, il a joué un tennis impres­sion­nant. Fritz n’est proba­ble­ment pas de cet avis, car Fritz était son « papa » cette année. À Wimbledon, Alcaraz jouait à un niveau qui était assez fou lorsque je l’ai affronté. Je le clas­se­rais dans la caté­gorie 2. »