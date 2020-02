Qualifié pour le second tour après un match très solide face à Jaziri, le numéro 1 mondial, interrogé sur ses méthodes d’entraînement s’est confié avec une rare sincérité : « Je ne crois pas à la stagnation ou à la zone de confort. Je ne crois pas que la zone de confort existe vraiment. Vous êtes constamment mis au défi à tous les niveaux, tous les jours. J’essaie continuellement avec mon team de concevoir différentes formes d’entraînement, abordant des choses comme la récupération, la formation mentale, la gestion des émotions. Je pense qu’une combinaison de tous ces différents éléments vous donne la formule du succès. Évidemment, cela n’a pas toujours fonctionné parfaitement, il faut aussi savoir accepté les échecs. Je pense qu’il faut être conscient de cela, il faut essayer constamment de travailler sur soi-même, que le travail interne est le plus gros travail que vous puissiez faire. Bien sûr, je passe encore beaucoup de temps sur le terrain et dans le gymnase. »