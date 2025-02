Quentin Halys l’a fait.

Alors qu’il n’avait encore jamais gagné face à un membre du Top 10 mondial, le Français a mis fin à cette mauvaise série en s’of­frant Andrey Rublev, récent lauréat du tournoi de Doha, au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï ce mardi : 3–6, 6–4, 7–6(5), en 2h15 de jeu.

Une victoire au mental pour l’ac­tuel 77e mondial qui a su garder son calme en fin de troi­sième set alors qu’il faisait face à trois balles de break d’af­filée à 5–5.

« Je suis très heureux, même si je ne suis pas très souriant main­te­nant », a déclaré Halys lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre. « Le match a été très diffi­cile. À 5–5, j’étais à 0–40 et j’ai failli être breaké. Quelle victoire ! J’ai vrai­ment bien joué aujourd’hui (mardi). Au début, j’étais un peu nerveux, mais à la fin, j’étais plutôt calme. La clé était de bien servir, d’être agressif et de faire des coups incroyables. Chaque fois que vous jouez un ATP 500, vous jouez contre un super joueur. J’ai perdu de nombreuses fois, mais aujourd’hui, c’est la plus belle victoire de ma carrière. J’aime jouer ici, les condi­tions conviennent à mon jeu. »