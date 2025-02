La dépres­sion n’épargne personne et surtout pas les joueurs de tennis qui passent la majeure partie de leur temps loin de leur famille et de leurs proches.

Et ce n’est pas Andrey Rublev qui dira le contraire : « J’étais en quelque sorte dans une boucle, perdu avec moi‐même pendant quelques années, ne trou­vant pas le chemin, ne compre­nant pas ce qu’il fallait faire, dans quel but ? Cela semble un peu drama­tique, comme si c’était la raison ou le but de la vie. Je ne sais pas, j’étais complè­te­ment perdu. »

Émue par ce témoi­gnage rempli de sincé­rité, Paula Badosa a tenu à remer­cier publi­que­ment le Russe sur Twitter.

So much respect for you @AndreyRublev97 Listening to all this really moves me and I know how much pain it is. This will only make you stronger at the end of the day. I’m glad you’re feeling better. ❤️‍🩹 thanks for spea­king up