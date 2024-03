En sauvant trois balles de match, Ugo Humbert a battu Hubert Hurkacz pour la deuxième fois consé­cu­tive à l’oc­ca­sion des quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï. Comme il l’a expliqué à L’Equipe, le numéro 1 fran­çais a dû se faire violence.

« Au début, je commence un peu mal, les condi­tions étaient un peu diffé­rentes aujourd’hui (jeudi), il y avait beau­coup de vent, il faisait froid, j’ai eu du mal à m’adapter et j’avais de mauvaises sensa­tions. J’ai accepté que je ne me sentais pas bien. Au deuxième set, j’ai essayé de me pousser un peu, le niveau n’était pas incroyable mais j’ar­ri­vais à me sentir de mieux en mieux. Il y avait pas mal de Français, ils m’ont aidé à jouer à un meilleur niveau. J’ai sauvé trois balles de match, je joue point par point en donnant le maximum et, au final, je m’en sors en faisant un troi­sième set solide. C’est une super victoire », a déclaré le 18e mondial, opposé en demies à Daniil Medvedev qu’il a battu deux fois en trois confrontations.