2H40 de combat, trois balles de match dans le tie-break du dernier set, et une nouvelle défaite cruelle après celle face à Felix Auger Aliassime à l’Open 13 en quart de finale (NDLR : P2H avait eu deux balles de match). L’Alsacien s’incline donc face à Dan Evans presque chanceux (7-5, 3-6, 7-6 (7)). On pourra surtout regretter un premier set où le Tricolore a mené assez facilement 5 jeux à 2 avant de s’écrouler en concédant 7 jeux de suite. Si dans le tie-break, sa 3ème balle de match sort d’un petit centimètre, sur les autres, on a senti que P2H jouait quand même la peur au ventre. Ces deux défaites qui auraient pu lui ouvrir de belles perspectives risquent bien de ronger son cerveau.