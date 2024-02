Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Dubaï après une victoire en trois sets face à Lorenzo Sonego (3−6, 6–3, 6–3), Daniil Medvedev a mis du temps à rentrer dans son match comme en témoigne la première manche où il a bafouillé son tennis et s’est énervé à plusieurs reprises contre sa box.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Russe a expliqué comment il avait réussi à se calmer pour fina­le­ment s’imposer.

« Je n’ai pas bien joué au début, les gens doivent comprendre que parfois on est dans un mauvais jour. Je ne me sentais pas bien sur le court, j’étais trop nerveux, j’ai fait beau­coup d’er­reurs, il y avait beau­coup de nervo­sité. J’ai mis un set à me calmer. Je me suis dit que si je conti­nuais à jouer de cette manière, j’al­lais perdre. Et cela a bien marché. »