Présent cette semaine en Angleterre après son élimi­na­tion d’en­trée à Stuttgart face à Lloyd Harris (51e), Gaël Monfils a de nouveau subi un « first », cette fois face au 283e mondial Max Purcell : 4–6, 7–5, 4–6 après 2h10 de jeu.

Le Parisien menait pour­tant 3–0 dans l’ul­time manche avant de perdre six des sept jeux suivants. Au passage, son adver­saire réalise la plus belle perfor­mance de sa carrière et l’his­toire retiendra que c’était face au Tricolore.

Deux victoires pour huit défaites en 2021 pour ‘La Monf’ dont deux sur gazon. Tout cela à cinq jours seule­ment du début de Wimbledon. Est‐ce utile de préciser qu’on attendra abso­lu­ment rien de Gaël ?…