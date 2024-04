Les jours se suivent et se ressemblent pour l’Autrichien qui ne parvient pas à trouver un niveau digne de son passé. Face à Gasquet, il a encore démontré ses limites du moment. Malgré tout, à la sortie de cette défaite, il a tenté d’être positif.

« Le match d’au­jourd’hui n’était pas mauvais, mais je dois encore trouver mon rythme de jeu. Comme je l’ai dit lors de ma dernière inter­view, je ne suis plus le joueur de 2020. Je dois composer avec la situa­tion actuelle, avec le fait que mon poignet ne me donne plus la force qu’il avait avant »