Lors d’un podcast où il était l’in­vité, le coach d’Andy Murray s’est exprimé sur le tennis actuel. Selon Ivan, la clé réside dans l’agres­si­vité surtout quand tu es âgé de plus de 30 ans comme c’est le cas pour son « poulain »

« Le jeu a évolué. Vous devez être plus agressif de nos jours si vous ne pouvez pas faire durer les échanges. Regardez Rafa au masters de Turin, il était passif et ils l’ont tué. Tu ne peux pas te contenter de laisser les « gars » te pousser sur le court. Et puis, comme je l’ai déjà dit, si tu joues trop de matches longs par exemple en cinq sets, tu vas te retrouver à sec et quel­qu’un va te battre. En étant plus agressif, on écono­mise aussi forcé­ment de l’énergie »