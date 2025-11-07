Ce n’est plus qu’une ques­tion d’heures avant le début du Masters à Turin, et tous les passionnés de tennis ont les yeux rivés sur le dernier très grand rendez‐vous de l’année, lors duquel les huit meilleurs joueurs du monde vont s’af­fronter. L’Allemande Andrea Petkovic, ex‑9ème mondiale, s’est tentée au jeu du pronostic. Selon elle, le favori est Italien, comme le rapporte Sportklub.

« Je vois Carlos Alcaraz légè­re­ment en tête en termes de jeu, mais Jannik Sinner est légè­re­ment meilleur en salle. Il a la peau claire et supporte très mal la chaleur. On l’a vu à Cincinnati et à l’US Open. Il joue tout simple­ment son meilleur tennis en salle, ce sont les condi­tions qui lui conviennent le mieux. Il a déjà un bon service, certes pas comme John Isner ou Alexander Zverev, mais en salle, il est encore meilleur. Il gagne quelques pour­cents sur la première balle, quelques kilo­mètres par heure, et il devient incroya­ble­ment diffi­cile de jouer contre lui. »