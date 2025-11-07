Ce n’est plus qu’une question d’heures avant le début du Masters à Turin, et tous les passionnés de tennis ont les yeux rivés sur le dernier très grand rendez‐vous de l’année, lors duquel les huit meilleurs joueurs du monde vont s’affronter. L’Allemande Andrea Petkovic, ex‑9ème mondiale, s’est tentée au jeu du pronostic. Selon elle, le favori est Italien, comme le rapporte Sportklub.
« Je vois Carlos Alcaraz légèrement en tête en termes de jeu, mais Jannik Sinner est légèrement meilleur en salle. Il a la peau claire et supporte très mal la chaleur. On l’a vu à Cincinnati et à l’US Open. Il joue tout simplement son meilleur tennis en salle, ce sont les conditions qui lui conviennent le mieux. Il a déjà un bon service, certes pas comme John Isner ou Alexander Zverev, mais en salle, il est encore meilleur. Il gagne quelques pourcents sur la première balle, quelques kilomètres par heure, et il devient incroyablement difficile de jouer contre lui. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 18:44