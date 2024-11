Pour la première fois depuis 2001, aucun membre du Big 3 ne parti­ci­pera au Masters de fin d’année, qui se dérou­lera à Turin du 12 au 19 novembre. Alexander Zverev, vain­queur de l’édi­tion 2018 en battant Roger Federer et Novak Djokovic, a donné son avis sur cette situa­tion inédite.

« C’est étrange de ne pas voir Novak ici. Il s’est vrai­ment qualifié pour ce tournoi, mais il a choisi de ne pas le jouer. Je me souviens avoir affronté Novak, Rafa, Roger, ils étaient toujours les grandes attrac­tions de ce tournoi, tout le monde s’at­ten­dait à ce qu’ils gagnent ou aillent loin. La première fois que j’ai gagné, en 2018, vous saviez que vous deviez au moins battre deux des trois pour être cham­pion. Oui, c’est un peu diffé­rent, même si avec Jannik et Carlos, on est peut‐être passé à quelque chose de simi­laire, juste avec de nouveaux gars. Vous savez que vous devez les battre pour gagner les grands tour­nois, c’est aussi simple que cela. Ce sont les deux meilleurs du monde, ils ont gagné le Chelem cette année, il faut donc les battre pour remporter le titre. Ce sera la même chose ici. »