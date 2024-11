Juan Martin Del Potro voulait retourner une dernière fois sur un court, en tant que joueur. Il le fera lors d’un match d’ex­hi­bi­tion contre Novak Djokovic, à Buenos Aires en Argentine le 1er décembre prochain. Au cours d’une inter­view accordé à La Nacion, l’Argentin a salué la classe et la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Un jour, à Miami, il m’a appelé : ‘Delpo, je sais que tu es ici, je veux qu’on aille dîner ensemble pour discuter’. J’ai évidem­ment annulé tous mes projets et je suis allé dîner. C’était une joie de le revoir et nous avons eu une discus­sion incroyable, sur la vie, les matchs, Alcaraz, Sinner… C’était une discus­sion spec­ta­cu­laire que nous n’au­rions jamais imaginée en compé­ti­tion. Après des heures de conver­sa­tion et de confiance, il m’a dit : ‘Parle‐moi de ta vie. Qu’est‐ce que tu fais ? Comment vas‐tu ? Il y a des nouvelles qui ont circulé, sont‐elles vraies, sont‐elles fausses ? Comment te sens‐tu par rapport à ça ?’ Puis il m’a dit : ‘Bon, venons‐en au fait, est‐il vrai que tu veux faire tes adieux, jouer un match en Argentine ?’ Je lui ai dit ce que je ressen­tais : ‘La seule façon d’y arriver, c’est que tu veuilles venir avec moi ce jour‐là.’ Sinon, je ne serai pas prêt émotion­nel­le­ment à affronter cela et je ne suis pas convaincu. Et il m’a dit : ‘Tu peux compter sur moi, je ferai tout ce que je peux pour t’aider.’ »