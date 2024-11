Déjà tombeuse en deux sets d’Iga Swiatek lors de la phase de groupes du Masters à Riyad en Arabie Saoudite, Cori Gauff s’est offerte Aryna Sabalenka en demi‐finales vendredi soir : 7–6(4), 6–3, en 1h49 de jeu.

What dreams are made of 💫@CocoGauff secures her spot in the final at the WTA Finals for the very first time in her career ! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/4R67BYU8b8