De passage en confé­rence de presse à Turin avant le début du Masters (12 au 19 novembre), Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur les futurs adieux de Rafael Nadal, qui inter­vien­dront lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, du 19 au 24 novembre.

« Honnêtement, je n’y ai pas encore trop réfléchi. J’ai du mal à accepter que Rafa Nadal prenne sa retraite. Je me concentre sur les Finales ATP ; après cela, je ne sais pas comment cela va se passer. Je ne ressens pas de pres­sion supplé­men­taire pour jouer la Coupe Davis, ni parce que c’est le dernier tournoi de Rafa : je veux juste y aller et voir comment les choses se passent, je ne veux pas faire trop de projec­tions, on verra comment ça se passe », a répondu Alcaraz qui défendra les couleurs de l’Espagne aux côtés de son légen­daire compatriote.