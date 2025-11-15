AccueilATPATP - FinalsAlcaraz en mode "express" rejoint Sinner pour une fin de saison palpitante
On aura bien ce dimanche une finale de « rêve » entre l’Espagnol et son rival italien. 

En demi‐finale, Carlos a livré une copie presque parfaite face à Félix Auger‐Aliassime dépassé par la vitesse de son adversaire. 

Carlos s’im­pose donc en deux manches (6−2, 6–4) en signant quelques points mémo­rables et en ayant jamais été inquiété durant cette partie.

Malgré cette petite « correc­tion », le Canadien n’a rien à se repro­cher. Il a juste pu constater sur le court l’écart qu’il faudra combler pour pouvoir riva­liser un jour face à Carlitos quand celui‐ci joue son meilleur tennis.

Demain face à Sinner, l’Espagnol sera donc frais autant que l’Italien d’ailleurs qui n’a pas beau­coup forcé cette semaine.

Logiquement, on devrait assister à une grande finale qui résume parfai­te­ment cette saison 2025 où Sinner et Alcaraz n’ont laissé que quelques miettes à leurs poursuivants.

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 22:08

