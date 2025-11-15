On aura bien ce dimanche une finale de « rêve » entre l’Espagnol et son rival italien.
En demi‐finale, Carlos a livré une copie presque parfaite face à Félix Auger‐Aliassime dépassé par la vitesse de son adversaire.
Carlos s’impose donc en deux manches (6−2, 6–4) en signant quelques points mémorables et en ayant jamais été inquiété durant cette partie.
A rivalry from another DIMENSION 🪐— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2025
Who’s ready for the 2025 season finale?!@carlosalcaraz @janniksin #NittoATPFinals pic.twitter.com/EJfK4iKprw
Malgré cette petite « correction », le Canadien n’a rien à se reprocher. Il a juste pu constater sur le court l’écart qu’il faudra combler pour pouvoir rivaliser un jour face à Carlitos quand celui‐ci joue son meilleur tennis.
Demain face à Sinner, l’Espagnol sera donc frais autant que l’Italien d’ailleurs qui n’a pas beaucoup forcé cette semaine.
Logiquement, on devrait assister à une grande finale qui résume parfaitement cette saison 2025 où Sinner et Alcaraz n’ont laissé que quelques miettes à leurs poursuivants.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 22:08