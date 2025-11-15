AccueilATPATP - FinalsJannik Sinner à un journaliste : "Honnêtement, je ne sais même pas...
Jannik Sinner à un jour­na­liste : « Honnêtement, je ne sais même pas quoi te répondre. Tu me poses des ques­tions qui… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Après sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, la 13e en autant de confron­ta­tions face à l’Australien, Jannik Sinner a semblé un peu désta­bi­lisé par la ques­tion du célèbre jour­na­liste italien, Ubaldo Scanagatta. Extrait relayé par Ubitennis :

Ubaldo Scanagatta : « Quand tu dis que chaque match peut avoir un résultat diffé­rent de la victoire, est‐ce que tu le dis pour te convaincre toi‐même ou pour nous le dire ? »

Jannik Sinner : « Honnêtement, je ne sais même pas quoi te répondre. Tu me poses des ques­tions qui… Il y a quelques années, j’étais dans une situa­tion où je ne gagnais jamais contre Medvedev. Quand tu trouves la clé avec un joueur, cela peut fonc­tionner une fois, deux fois, trois fois, mais on ne sait jamais. Il faut donc toujours être prêt. Je vais sur le court parce que je veux donner 100 % aujourd’hui. Si aujourd’hui je suis à 100 %, je donne 100 %, si je suis à 80 %, je donne tout ce que j’ai. Le niveau de confiance change d’un jour à l’autre, chaque match est très impor­tant, surtout en fin d’année. »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 19:14

