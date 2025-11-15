Après sa victoire contre Alex de Minaur en demi‐finales du Masters, la 13e en autant de confrontations face à l’Australien, Jannik Sinner a semblé un peu déstabilisé par la question du célèbre journaliste italien, Ubaldo Scanagatta. Extrait relayé par Ubitennis :
Ubaldo Scanagatta : « Quand tu dis que chaque match peut avoir un résultat différent de la victoire, est‐ce que tu le dis pour te convaincre toi‐même ou pour nous le dire ? »
Jannik Sinner : « Honnêtement, je ne sais même pas quoi te répondre. Tu me poses des questions qui… Il y a quelques années, j’étais dans une situation où je ne gagnais jamais contre Medvedev. Quand tu trouves la clé avec un joueur, cela peut fonctionner une fois, deux fois, trois fois, mais on ne sait jamais. Il faut donc toujours être prêt. Je vais sur le court parce que je veux donner 100 % aujourd’hui. Si aujourd’hui je suis à 100 %, je donne 100 %, si je suis à 80 %, je donne tout ce que j’ai. Le niveau de confiance change d’un jour à l’autre, chaque match est très important, surtout en fin d’année. »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 19:14